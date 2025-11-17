Un sorpresivo operativo anticorrupción dejó detenido al alcalde de Cangallo, Teófilo Núñez Achallma, y reveló presuntas irregularidades que alcanzan a varias municipalidades de Ayacucho y Huancavelica.
El Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ayacucho ejecutó desde la madrugada un operativo de allanamiento y detención contra presuntos integrantes de la organización criminal “Los Sagaces de Gestión de Obras”.
Desde la madrugada, los fiscales allanaron 14 inmuebles, incluidas oficinas de las municipalidades de Cangallo, Huanta, Chincho e Independencia, además de Provías Descentralizado en Lima y la empresa Wari Contratistas Generales SRL, vinculada al empresario Max Klizman Pretel Casaico, quien continúa no habido y sería, según la investigación, el presunto cabecilla de la red.
La Fiscalía indaga un presunto esquema mediante el cual empresarios y autoridades habrían coordinado la formulación, financiamiento y ejecución de obras, entre ellas un proyecto vial de más de S/ 20 millones en Huanta y obras de agua y saneamiento en Cangallo, para luego elevar costos y manipular documentación.
En la operación también fue detenido el empresario Juan Carlos Gómez Gonzales. Además, se incautaron equipos informáticos, documentos y más de S/ 24 mil en efectivo que serían parte del caso.
La presunta red incluiría a funcionarios, alcaldes y consultores que habrían articulado ante distintos ministerios para asegurar la aprobación de proyectos y beneficiarse con su ejecución.
El caso sigue en investigación mientras continúan las detenciones y diligencias.