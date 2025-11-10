Un padre de familia perdió la vida en un trágico accidente cuando realizaba un trabajo de mecánica en los alrededores del Terrapuerto Municipal Libertadores de América, en el distrito de Ayacucho. La víctima, identificada como Juan Conga Ochoa, de 44 años, acudió al lugar tras el pedido urgente de un amigo que necesitaba cambiar la llanta de un bus de la empresa Molina Unión.

MIRA ESTO: Sport Huancayo logra un triunfo contundente por goleada en Cajamarca ante UTC

Según testigos, Juan había estado descansando en su vivienda, pero decidió apoyar sin dudarlo. Minutos después de iniciar el trabajo, la gata hidráulica que sostenía la pesada unidad cedió repentinamente, provocando que el vehículo se desplome sobre él. Pese a que las personas presentes intentaron auxiliarlo, el mecánico falleció en el acto.

TE PUEDE INTERESAR: Lodo y piedras cierran vía entre Tarma y Chanchamayo por varias horas (FOTOS)

La tragedia deja en la orfandad a dos menores hijos y en profundo dolor a su familia. Su esposa, entre lágrimas, recordó los 19 años de matrimonio que compartieron, describiéndolo como un hombre trabajador, responsable y dedicado a su hogar. Juan Conga era natural del distrito de Vinchos, Huamanga.