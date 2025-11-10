Un nuevo golpe al narcotráfico se registró en Ayacucho. En una operación conjunta, el Comando Especial VRAEM, la 2.ª Brigada de Infantería del Ejército del Perú y la DIVMCTID-VRAEM de la Policía Nacional ubicaron y destruyeron dos laboratorios rústicos dedicados al Tráfico Ilícito de Drogas en el distrito de Anco, provincia de La Mar.

Durante la intervención, las fuerzas del orden incautaron 640 kilos de alcaloide de cocaína, distribuidos en tres timbos dentro de ambas instalaciones. También se decomisaron 10 bidones de acetona, 3 bidones de combustible, 5 galoneras con acetona y cerca de 5 toneladas de detritus provenientes de la actividad ilícita. Todo el material y los ambientes fueron destruidos en el lugar.

Según informaron las autoridades, esta operación refleja el compromiso permanente del Ejército y la Policía en la lucha contra el narcotráfico en el VRAEM, una zona donde estas organizaciones continúan operando y afectando la seguridad y el desarrollo del país.