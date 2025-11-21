Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional incautaron más de 200 kilos de droga durante una operación conjunta realizada en el centro poblado Rumi Rumi, en la provincia de La Mar, Ayacucho, en plena zona del Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem).

El Comando Especial Vraem decomisó 210 kilos de Cannabis sativa almacenados en un punto de acopio clandestino.

El operativo fue ejecutado por la Segunda Brigada de Infantería Wari y agentes de la Dirandro, quienes ingresaron a la zona e intervinieron un depósito donde se hallaron ocho costales con paquetes tipo ladrillo y ovoides.

Todo el material fue asegurado y puesto a disposición para las investigaciones correspondientes.

El Gobierno destacó que esta acción refleja el trabajo coordinado entre el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.