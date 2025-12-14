El Gobierno otorgó al Centro Histórico del Cusco la Jerarquía 4, la máxima distinción turística del país, en reconocimiento a su valor excepcional, relevancia internacional y aporte al desarrollo turístico sostenible, colocándolo al nivel de Machu Picchu, las Líneas y geoglifos de Nasca y Palpa y el río Amazonas.

La ceremonia se realizó en el estadio Garcilaso de la Vega, encabezada por el presidente José Jerí Oré y la viceministra de Turismo, Aracelly Laca, junto a autoridades regionales y locales, y permitirá que el Mincetur priorice la planificación, promoción e inversión en infraestructura para mejorar la experiencia de los visitantes.

El Centro Histórico del Cusco, antiguo corazón del Tahuantinsuyo y Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1983, se suma así a los otros cuatro recursos de Jerarquía 4 en la región, en el marco de un trabajo articulado entre el Gobierno central, la Cámara de Comercio y los municipios para fortalecer el turismo, la producción regional y su inserción en mercados de exportación.