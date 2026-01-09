En una rápida acción policial, personal del Área de Delitos Contra el Patrimonio del Departamento de Investigación Criminal - Cusco logró la detención del presunto autor del delito contra el patrimonio, en la modalidad de estafa; hecho ocurrido en la avenida Huayna Cápac, distrito de Wanchaq – Cusco.

J. Quispe, es el sujeto intervenido y detenido por su presunta implicancia en el delito contra el patrimonio en agravio de un menor de trece años de edad de quien habría obtenido dinero de manera ilícita.

La intervención policial se realizó tras información proporcionada por la Sección de Inteligencia, y de acuerdo con las diligencias preliminares, el hecho delictivo se habría producido cuando el menor de edad recibe una llamada telefónica, mediante la cual un sujeto le habría indicado que su madre se encontraba detenida en una comisaría por haber atropellado y causado la muerte de una persona, exigiéndole la suma de cinco mil soles para su supuesta liberación.

Ante dicha situación, el menor logró reunir la suma de dos mil quinientos soles, quedando como punto de entrega la urbanización Los Nogales, distrito de San Sebastián, lugar hasta donde el sujeto habría llegado a bordo de un vehículo Toyota Yaris, color rojo, recibiendo el dinero para luego darse a la fuga.

Como resultado del trabajo de investigación, personal policial logró ubicar e intervenir el referido vehículo, el cual era conducido por el antes mencionado, procediéndose a su detención y al traslado del vehículo a la sede del Depincri Cusco, para las diligencias correspondientes.