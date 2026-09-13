Con el propósito de proteger la vida y seguridad de miles de peregrinos que acuden al Santuario del Señor de Huanca, en Cusco se reforzarán acciones de control y fiscalización del transporte de personas durante la festividad , que se desarrollará del 11 al 26 de setiembre en el distrito de San Salvador, provincia de Calca.

En ese marco, a través de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones se ejecutarán controles orientados a prevenir la informalidad y garantizar que las unidades autorizadas cumplan con las condiciones establecidas por la normativa nacional.

La medida responde a la necesidad de brindar seguridad a las familias y visitantes que llegarán desde diferentes provincias y regiones para participar de esta tradicional celebración religiosa.

La entidad regional también coordina con la municipalidad de San Salvador una estrategia especial para el ingreso y salida de los vehículos autorizados. Las unidades que obtengan autorización eventual podrán trasladar a sus pasajeros hasta la parte superior del Santuario del Señor de Huanca, donde deberán utilizar el área de parqueo para el desembarque. Luego continuarán su recorrido hacia la parte baja.

El gerente regional de Transportes y Comunicaciones, Fredy Yucra, señaló que dichas acciones priorizan la seguridad de las personas durante las principales actividades de la región. “La seguridad de nuestros peregrinos es una prioridad. Queremos una festividad con fe, tradición y orden, pero sobre todo con protección para las familias. Por eso reforzamos el control y promovemos el transporte formal como una decisión responsable que protege vidas”, sostuvo.

A la fecha, se otorgaron 27 autorizaciones eventuales a unidades que cumplieron con los requisitos establecidos.

El proceso continuará para aquellos transportistas que soliciten la autorización y acrediten las condiciones exigidas. Los vehículos autorizados partirán desde sus terminales ubicados en Huayruropata y deberán colocar el certificado de autorización eventual en un lugar visible del parabrisas, como mecanismo de identificación ante los puntos de control.