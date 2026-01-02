El último 30 de diciembre, a poco de despedir el 2025 y dar la bienvenida a un nuevo año, una tragedia enlutó Cusco y todo el Perú. Dos trenes turísticos colisionaron frontalmente en la vía férrea a Machu Picchu, dejando como saldo un fallecido y más de 100 heridos de distintas nacionalidades.

Tras el auxilio a los heridos, y la evacuación de los pacientes más graves a centros de asistencia especializados, las autoridades ahora buscan establecer qué fue lo que pasó aquella tarde, iniciando las investigaciones de orden para hallar a los culpables por uno de los perores accidentes ferroviarios ocurridos en Cusco.

De esta manera, la Policía detuvo a: Ricardo Condori, José Jara, Guido Gómez y Luis Peña, trabajadores de las empresa Perurail e Inca Rail, quienes se hallaban de turno y a cargo de los autovagones que finalmente chocaron aquel martes.

En declaraciones del general PNP Julio Becerra, jefe de la Región Policial Cusco, los detenidos cumplían funciones de maquinista, operarios y ‘brequero’, siendo puestos a disposición de las autoridades para el respectivo dosaje etílico y las acciones de indagación de orden.

Finalmente, luego de obtener un resultado de dosaje negativo para el consumo de alcohol, los cuatro intervenidos fueron liberados, sin embargo continuarán siendo investigados.

Esta información fue confirmada a Correo por el coronel PNP Walter Poma, jefe de la División de Investigación de Crímenes del Cusco: “Los cuatro detenidos, el día de ayer (jueves) a las 14.00 horas han sido liberados. Las investigaciones se encuentran en diligencias preliminares. Van a afrontar el proceso en calidad de citados”.

INDAGACIÓN CONTINÚA

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 94+200 del tendido férreo Cusco – Ollantaytambo – Machu Picchu, donde el autovagón 602 de Perurail, que se dirigía a Ollantaytambo, y el autovagón 65 de Inca Rail, que iba hacia Machu Picchu, chocaron violentamente por causas que aún son materia de investigación.

Tras el accidente se activaron los protocolos de emergencia; sin embargo, el arribo de ayuda demoró varias horas debido a la inexistencia de acceso por carretera o trocha en la zona del siniestro.

Ante esta situación, fue necesaria la movilización de otros dos trenes de Perurail desde Ollantaytambo hasta el lugar del accidente. En estos trenes - ambulancia, más de 78 pasajeros fueron evacuados de emergencia hasta Piscacucho, kilómetro 82 de la vía férrea, punto donde existe conexión con la carretera y permitió el ingreso de ambulancias.

Fueron en total más de 100 pasajeros auxiliados, entre cusqueños, turistas nacionales y de Estados Unidos, Japón, China, India, Brasil, Chile, etc. Quienes fueron referidos hasta cinco clínicas en Cusco y otros centros hospitalarios, de donde para este viernes, la mayoría habían sido dados de alta.

Luego del accidente la vía férrea permaneció cerrada hasta el día siguiente, cuando la Fiscalía terminó su labor de investigación y los autovagones pudieron ser trasladados a un punto muerto, permitiendo el reinicio de las operaciones del tren a Machu Picchu.