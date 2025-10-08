Un despiste y posterior vuelco de un vehículo particular terminó en tragedia en Cusco, donde uno de los ocupantes de la unidad pereció calcinado en el interior al no poder salir rápidamente frente al incendio que dejó el carro totalmente quemado.

El hecho se registró la mañana de ayer, aproximadamente a las 06:00 horas, cuando el vehículo con placa de rodaje X40 - 349 se despistó y terminó incendiándose a un lado de la carretera, en el sector de Marcaccaca ruta al centro poblado de Ccoyabamba en el distrito de Ccapi provincia de Paruro.

Al lugar del accidente, llegaron los efectivos policiales de la Comisaria de Ccoyabamba quienes encontraron a dos heridos, entre ellos el conductor, quienes se hallaban en exteriores de la unidad a los cuáles evacuaron de manera inmediata al centro de salud de la zona.

Los heridos fueron identificados como Silvio Ortega y Flavio Apaza, quienes sufrieron quemaduras de primer y segundo grado. Mientras que en el interior del auto se encontró el cuerpo calcinado de un tercer ocupante que habría sido identificado comoAgustín Medina.

Tras el hecho se dio parte a la Fiscalia Provincial de Paruro para las diligencias de ley, mientras tanto la Policía continúa con las investigaciones del caso.