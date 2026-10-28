En Cusco se lanzó el nuevo destino turístico: ‘Selva cusqueña’, en una actividad, impulsada por el Gobierno Regional Cusco (Gore Cusco), a través de la Gercetur, que busca revalorar la identidad cultural de la provincia de La Convención mediante su cultura, gastronomía y danzas tradicionales.

Uno de los principales objetivos es aprovechar la conexión amazónica con Machu Picchu para ampliar los recorridos de los visitantes, dijo el gobernador regional Werner Salcedo, quien destacó la oportunidad de que quienes llegan al santuario histórico por esta ruta incluyan también en sus itinerarios los atractivos de La Convención, conozcan sus paisajes y cultura, y contribuyan a dinamizar la economía local.

La selva cusqueña ofrece escenarios naturales de gran atractivo, como el Pongo de Mainique, donde el río Urubamba atraviesa un imponente cañón; la montaña Urusayhua, reconocida por sus bosques y biodiversidad; la catarata de Illapani y Siete Tinajas . También destacan las cataratas de Tunquimayo, los baños naturales Encantos de Tunquimayo y miradores como Yunka Kawarina, Siete Vueltas y Cóndor Senqa. En Quillabamba, puerta de entrada al destino, los visitantes pueden conocer la Plaza Mayor, el Museo Amazónico Andino, el mirador Torrechayoc y el balneario de Sambaray.

La experiencia se complementa con la identidad productiva de La Convención, reconocida por su café y el cacao Chuncho. Las fincas cafetaleras y los espacios vinculados a la producción local representan oportunidades para acercar a los visitantes a los sabores, conocimientos y tradiciones de la provincia, integrando naturaleza, cultura y gastronomía en una misma propuesta turística.

La creación del destino es resultado de un proceso técnico liderado por la Gercetur bajo la metodología del Mincetur, que comprendió la identificación de atractivos, la delimitación territorial y el análisis de la oferta, la demanda y la organización turística. El trabajo incluyó la participación de municipalidades, asociaciones, empresarios, operadores y otras instituciones vinculadas al sector. Este proceso culminó con el reconocimiento oficial de la Selva Cusqueña como destino turístico de alcance regional, sentando las bases para fortalecer la articulación público-privada y generar oportunidades para los emprendimientos y las comunidades.

Con este lanzamiento, Cusco busca dar mayor visibilidad a los atractivos de La Convención y promover su incorporación en nuevas rutas e itinerarios turísticos. ‘Selva cusqueña’ se proyecta como una oportunidad para descubrir otra cara de la región imperial, un territorio de ríos, cataratas, montañas, biodiversidad y cultura viva que puede complementar la visita a Machu Picchu y motivar a los viajeros a quedarse más tiempo y explorar más la región.

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