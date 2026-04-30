La región Cusco desde hoy, hasta el próximo 3 de mayo, es el epicentro del desarrollo sostenible en el país con la Expoamazónica 2026, plataforma que posiciona la riqueza productiva, cultural y ambiental de la Amazonía peruana ante el mundo. La actividad impulsada por el Gobierno Regional Cusco junto a la Mancomunidad Amazónica permitirá consolidar una agenda de crecimiento inclusivo y sostenible como puente de integración entre los andes y la selva.

El gobernador regional, Werner Salcedo, destacó la importancia de la integración territorial y el rol protagónico de las regiones en la construcción de un Perú más justo e inclusivo. “Hoy Cusco deja de estar aislado y vuelve a ser el ombligo del Perú para articular esfuerzos con nuestras hermanas regiones amazónicas. Representamos más del 60 % del territorio nacional y estamos decididos a hacer visible nuestra voz y nuestras demandas”, expresó durante el acto protocolar en el campo ferial de Huancaro".

Subrayó que la Expoamazónica no es solo una feria, sino un espacio político y social que reivindica el valor de la Amazonía como fuente de vida, energía y equilibrio climático para el país y el mundo. Asimismo, cuestionó el centralismo que ha limitado el desarrollo de las regiones al señalar que es momento de impulsar una verdadera descentralización con inversiones concretas.

“El futuro del Perú pasa por reconocer que en la Amazonía se genera riqueza, energía y vida. No podemos seguir siendo invisibles. Hoy levantamos la voz para decir que somos una sola patria y que juntos construiremos prosperidad para nuestros pueblos”, afirmó.

La actividad registra la presencia de delegaciones de Amazonas, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, San Martín, Ucayali, Junín, Lambayeque, Cajamarca y Cerro de Pasco con la participación de más de 400 expositores.

El acto inaugural contó, además, con la participación de gobernadores regionales de las 7 regiones amazónicas, representantes del Ejecutivo nacional, organismos internacionales, líderes productivos, entre otros.