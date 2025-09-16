Aunque se anunció una suspensión temporal de las protestas en la vía férrea hacia Machu Picchu, cientos de turistas —entre ellos niños y visitantes extranjeros— continúan varados en Aguas Calientes. La tregua, alcanzada gracias a la intervención de la Defensoría del Pueblo en diálogo con dirigentes comunales, no ha logrado restablecer el servicio ferroviario por los daños ocasionados en la infraestructura.

Óscar Luque, representante de la Defensoría del Pueblo en Cusco, anunció que la protesta quedó suspendida hasta las 8:00 a. m. del día siguiente, luego de una reunión sostenida con Mario Tapia, presidente de la comunidad de Qoriwayrachina, y con los dirigentes Luis Huillca y Sara Herrera.

Si bien la vía ha sido liberada de manera parcial, persisten daños en algunos tramos, en particular a la altura del kilómetro 88, donde varios durmientes fueron retirados o deteriorados, lo que impide el tránsito seguro de los vagones.

Las empresas ferroviarias, entre ellas PerúRail, comunicaron que vienen realizando trabajos de reparación en la infraestructura; sin embargo, todavía no se ha confirmado la reanudación total del servicio. En tanto, la evacuación de los turistas continúa siendo restringida.

Cusco: Turistas continúan varados en exteriores de la estación del tren en la ciudad de Machupicchu pese a suspensión de manifestaciones en vías férreas



En la zona permanecen delegaciones escolares, turistas nacionales y visitantes extranjeros que llevan varios días atrapados. Entre ellos, un grupo de 28 estudiantes de Juliaca denunció que carece de alimentos y recursos económicos para extender su estadía.

Algunos turistas han decidido evacuar a pie por la ruta de la hidroeléctrica hacia Santa Teresa, un trayecto de más de 11 kilómetros en terreno accidentado. No obstante, esta opción no es viable para adultos mayores, menores de edad o personas con limitaciones de movilidad.

En declaraciones a Canal N, Óscar Luque precisó que la tregua permitirá la circulación de trenes hasta mañana y que personal de la Defensoría del Pueblo permanecerá en la zona para supervisar el cumplimiento del acuerdo. “La seguridad y el traslado de los turistas están plenamente garantizados; nos quedaremos hasta que parta el último tren con destino a Ollantaytambo”, aseguró.