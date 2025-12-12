Un total de seis fallecidos y 41 heridos, dejó como saldo el vuelco de un bus interdepartamental en la vía Arequipa - Cusco.

El lamentable hecho, ocurrido la madrugada del último jueves, también cobró la vida de una ciudadana norteamericana, como demostraron las investigaciones posteriormente.

En un inicio, varios de los cuerpos que yacían en el interior del bus siniestrado, no pudieron ser reconocidos debido a la falta de documentación respectiva, sin embargo al pasar las horas la Policía estableció fehacientemente las identidades de todas las víctimas mortales.

Es así que se confirmó el fallecimiento de Michaela Hughes George Colleen, ciudadana estadounidense, que perdió la vida junto a los nacionales: Midwar Jimmy Achanpuri (29), Oscar Paul Valeriano (34), Florencia Ocampo Diaz (64), Maruja Ruiz Zapana (59) y una N.N. Que hasta el momento no es reconocida.

TRAGEDIA ANTES DE NAVIDAD

A solo dos semanas de Navidad, una nueva tragedia sacude la región Cusco y el sur del Perú. El hecho se registró la madrugada del último jueves, aproximadamente a las 03:15 horas, cuando el bus con placa de rodaje CBZ-964, perteneciente a la empresa de transportes ‘Real’ y conducido por Edgar Mamani (40), se salió de la vía en la zona denominada Alto Marquiri, perteneciente al distrito de Ocoruro en la provincia cusqueña de Espinar.

En el lugar, la unidad quedó recostada a un lado de la cuneta, mientras los gritos de desesperación inundaban el sitio, en medio de una zona ubicada a más de 4 300 metros de altitud y con temperaturas que pueden llegar a menos 5 grados durante la madrugada.

La poca conexión celular existente en el lugar, sumado a la lejanía del sitio, hizo las labores de auxilio y rescate más complicadas. Se supo que los primeros en acudir a la escena fueron otros pasajeros y transportistas que pasaban por el lugar, ellos socorrieron a las víctimas y dieron aviso a las autoridades.

Hasta el lugar llegaron los bomberos de la Compañía N°126 de Espinar, quienes trabajaron junto a la Policía, Serenazgo y hasta el equipo de rescate de Antapaccay a fin de rescatar a los heridos y trasladarlos hasta la ciudad de Espinar, de donde los más graves fueron referidos a Cusco.

Según un reporte de la Gerencia Regional de Salud Cusco, tras el hecho se activó un protocolo de asistencia y traslado de víctimas, teniendo que ser necesaria la la movilización de ambulancias de Yauri, Pallpata y Ocoruro, poniendo en alerta a todo su personal.

Es así que en ambulancias, camionetas y vehículos particulares, los heridos iban llegando al hospital de Espinar, donde los servicios colapsaron, como mencionó su director, Edison Fuentes.

“Todo el equipo del hospital está trabajando, nos faltan más camillas y equipo, estamos estabilizando a los heridos y los más graves están siendo trasladados a Cusco”, declaró en medio del trabajo para socorrer a las víctimas.