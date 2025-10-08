La reciente presencia de precipitaciones pluviales en la región Cusco ha sido considerada positiva para el sector agrícola, de acuerdo a una evaluación realizada por la Gerencia Regional de Agricultura.

El fenómeno climático resulta especialmente favorable luego de un periodo de lluvias esporádicas, durante agosto y parte de setiembre, lo que ocasionó un retraso del 15 % en la instalación de cultivos.

El responsable de Gestión de Riesgos Agrícolas y del Programa Presupuestal 068, Dionel Vizcardo, destacó que las lluvias permitirán regularizar el proceso de siembra que se extenderá hasta el mes de diciembre. Según explicó, este escenario es alentador para los agricultores, ya que contribuye a recuperar el ritmo habitual de las campañas agrícolas.

De acuerdo con los pronósticos emitidos por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) y el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), se espera la presencia de lluvias de intensidad moderada, lo cual sería beneficioso para los cultivos.

En caso de presentarse condiciones climáticas adversas o precipitaciones severas, el sector Agricultura tiene previsto activar el protocolo de atención mediante el Programa Presupuestal 068. Incluye la distribución de kits agrícolas que contienen abono foliar e insecticidas, como se ha realizado en ocasiones anteriores.

Asimismo, se informó que el diagnóstico actual proyecta una meta de 137 000 hectáreas cultivadas para esta campaña agrícola. A la fecha, se ha logrado avanzar con la instalación de más del 30 % de esta superficie, destacando cultivos transitorios como maíz y habas, además del inicio de la siembra de papa programado para este mes.