El presidente de la República, José Jerí, arribó a Cusco el último sábado por la tarde, a fin de cumplir acciones de coordinación e inspección a distintas obras y proyectos que se llevan a cabo en la región imperial.

A su llegada al aeropuerto Alejandro Velasco, e l mandatario fue recibido por una comitiva de corte inca , que le dio los honores junto a las principales autoridades locales. Luego enrumbaron hasta el estadio Inca Garcilaso de La Vega.

En el recinto deportivo, el president e destacó la transferencia de 200 millones de soles para la conclusión del hospital Antonio Lorena y la administración temporal del citado estadio al Gobierno Regional Cusco, con el objetivo de garantizar una gestión eficiente que promueva el deporte.

Tras el anuncio Jerí recibió aplausos y posteriormente los asistentes le gritaron “Máquina, máquina”, a los que el mandatario respondió sonriendo y citando que era “muy temprano para bailar”, pero que lo haría después, posteriormente citó “Lo que sí, este es un gobierno a toda máquina” , causando risa entre los asistentes.

El presidente también anunció que, a inicios de enero, se lanzará un plan nacional para lo que llamó una ‘revolución’ deportiva, orientada a fortalecer todas las disciplinas y formar a los futuros medallistas bolivarianos, panamericanos y representantes del país en competencias internacionales.

Posterior a esta visita, Jerí Oré se dirigió hasta las instalaciones Centro de Videovigilancia del Cusco, luego al hospital de Contingencia Antonio Lorena y después al hospital Materno Infantil de Belén.

Se prevé que el domingo participe en el izamiento del Pabellón Nacional en la Plaza Mayor de Cusco, visite la Feria Multisectorial Descentralizada en la Plaza Santiago, la Región Policial Cusco y luego baje hasta las obras del aeropuerto internacional de Chinchero.