Un fuerte incendio se registró la mañana del pasado martes en la ciudad de Cusco, donde una vivienda de tres pisos quedó seriamente afectada por las llamas.

El hecho se registró en la urbanización Santa Úrsula, aproximadamente a las 06:00 horas, cuando un corto circuito habría originado las llamas, que consumieron sobre todo el segundo piso.

Hasta el lugar llegaron voluntarios de las compañías Cusco 39 y San Sebastián 116, quienes trabajaron arduamente a fin de controlar y extinguir el fuego, la falta de agua complicó las acciones en un inicio.

El jefe al mando de la emergencia, teniente brigadier CBP Miguel Tinajeros, señaló a Correo que trabajaron un total de 10 efectivos y dos máquinas de agua, logrando confinar la emergencia en una labor coordinada.

“En labor coordinada con Serenazgo de Wanchaq se rescataron cuatro canes, sin embargo creemos que hay otros que no lograron salir del incendio debido a que estaban en el segundo nivel. Las investigaciones del caso ya se están llevando a cabo”, refirió el jefe bomberil.

El hombre de rojo también refirió que los bomberos en Cusco deben ser mejor equipados por las comunas locales, ya que es su deber, recordando a los conductores ceder el paso cuando vean una unidad de emergencia.