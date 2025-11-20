En Cusco se proyecta instalar más de 30 millones de plantones nativos hacia el año 2027, como parte de una política de restauración y recuperación de ecosistemas orientada a la adaptación y mitigación del cambio climático en el país.

Con una inversión superior a 160 millones de soles en proyectos de restauración, recuperación y conservación, de un total de 1 021 millones de soles destinados al sector ambiental, el Gobierno Regional Cusco mediante la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión Ambiental, ejecuta acciones de preservación del patrimonio natural de la región. La propuesta involucra a más de 150 comunidades en beneficio directo de aproximadamente 329 000 personas.

En el marco de esta política, se efectuó el lanzamiento de la campaña forestal ‘Un árbol por peruano’ en la plazoleta San Cristóbal. La principal autoridad de la región Cusco, Werner Salcedo, subrayó la trascendencia de la iniciativa que contemplará la instalación de especies nativas como q’euña, q’olle y chachacomo.

“Tenemos la oportunidad de cambiar la historia de nuestros bosques. Treinta millones de plantones son treinta millones de esperanzas que reverdecen nuestros paisajes en apuesta por el Perú. Plantemos un árbol, cuidemos nuestros bosques y eduquemos a las nuevas generaciones sobre la importancia de la conservación”, enfatizó ante los presentes.

Se supo que para la campaña forestal 2025 - 2026, se proyecta la instalación de más de cinco millones de plantones producidos en 32 viveros forestales distribuidos en toda la región. Estos esfuerzos contribuyen directamente a la conservación del agua, la humedad del suelo y la mejora de la calidad del aire, además de reducir la erosión y fortalecer la seguridad hídrica y alimentaria.