La madrugada del domingo, las intérpretes de música vernacular Sumacc Soncco y Clavelita de Surcubamba, junto a los integrantes del marco musical Agrupación Takiri, sufrieron un accidente de tránsito cuando retornaban a Huancayo después de una presentación en el centro poblado de Maraypampa, distrito de Colcabamba, provincia de Tayacaja.

El hecho ocurrió cerca de las 2:30 de la madrugada, en el sector conocido como Huancayoccasa, cuando el conductor del vehículo perdió el control por causas aún en investigación. La unidad se deslizó varios metros por una pendiente y quedó al borde de un abismo, siendo detenida por los troncos de pinos y eucaliptos de la zona, lo que evitó una tragedia.

Vecinos del lugar, alertados por el fuerte ruido, acudieron rápidamente para auxiliar a los ocupantes, quienes resultaron ilesos pese al impacto.

A través de un comunicado, Sumacc Soncco expresó su agradecimiento a los pobladores de Maraypampa y Huancayoccasa por el apoyo brindado tras el accidente. “Felizmente aún vivimos para contarlo. Agradecida con todas las personas que nos ayudaron. Dios los bendiga”, manifestó la artista.