Cadena perpetua que aprovechó vínculo familiar para abusar de menor

La Primera Sala Penal de Apelaciones de Huancavelica confirmó la sentencia de cadena perpetua contra Isaías Vergara Yangali, hallado culpable de tentativa de violación sexual y tocamientos indebidos en agravio de una menor de 11 años.

Según la investigación, el sujeto abusó de la niña en dos ocasiones, en 2022 y 2024, aprovechando su cercanía familiar cuando la víctima tenía 9 y 11 años. Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas como el certificado médico legal, la pericia psicológica y la declaración de la menor en cámara Gesell, corroborada por especialistas, que validaron la veracidad del testimonio.

Pese a la apelación de la defensa, el fiscal superior Aldo José Rufran Villegas sustentó la acusación y logró que el tribunal ratifique la condena impuesta en abril de este año. Además, se fijó el pago de S/ 8 mil de reparación civil a favor de la víctima.

La sentencia deberá cumplirse en el Establecimiento Penal de Huancavelica.

