La Primera Sala Penal de Apelaciones de Huancavelica confirmó la sentencia de cadena perpetua contra Isaías Vergara Yangali, hallado culpable de tentativa de violación sexual y tocamientos indebidos en agravio de una menor de 11 años.

Según la investigación, el sujeto abusó de la niña en dos ocasiones, en 2022 y 2024, aprovechando su cercanía familiar cuando la víctima tenía 9 y 11 años. Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas como el certificado médico legal, la pericia psicológica y la declaración de la menor en cámara Gesell, corroborada por especialistas, que validaron la veracidad del testimonio.

Pese a la apelación de la defensa, el fiscal superior Aldo José Rufran Villegas sustentó la acusación y logró que el tribunal ratifique la condena impuesta en abril de este año. Además, se fijó el pago de S/ 8 mil de reparación civil a favor de la víctima.

La sentencia deberá cumplirse en el Establecimiento Penal de Huancavelica.