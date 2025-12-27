Aprovechando el feriado largo por Navidad, un adulto mayor de 68 años, identificado con las iniciales C.C.P., protagonizó un aparatoso accidente de tránsito mientras aprendía a manejar en el circuito de Callqui Chico, zona donde se realizan carreras de caballos, en la ciudad de Huancavelica.

MIRA ESTO: Conductor se queda dormido y vuelca camioneta con seis pasajeros en Huancayo

Según información policial, durante una maniobra el conductor en aprendizaje confundió el pedal del freno con el acelerador, lo que provocó que el vehículo avanzara a gran velocidad y terminara cayendo al río cercano.

Tras el hecho, efectivos de la Policía Nacional y personal de emergencia llegaron rápidamente al lugar y lograron rescatar a los ocupantes del automóvil, quienes fueron trasladados a un establecimiento de salud para una evaluación preventiva.