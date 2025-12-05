En una operación integrada realizada en el distrito de Roble, provincia de Tayacaja, personal del CE-VRAEM a través de la 2da Brigada de Infantería, en coordinación con agentes de la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional, ubicó e intervino un espacio clandestino presuntamente utilizado para el almacenamiento y abastecimiento de remanentes que operan en la zona.

Durante la intervención, las autoridades incautaron diverso material bélico, entre ellos una pistola Glock 17 con 13 cartuchos, un revólver calibre 32, dos escopetas tipo Mauser, más de un centenar de cartuchos de dinamita, mecha lenta, municiones de distintos calibres, radios de comunicación, mochilas tácticas y porta cacerinas. También se hallaron volantes de contenido ilícito vinculados a la organización investigada.

Como parte del operativo, dos personas fueron intervenidas y detenidas por su presunta relación con el delito de terrorismo en la modalidad de afiliación a grupos ilegales. La 2da Brigada de Infantería reafirmó su compromiso con la seguridad y la pacificación del país, así como con el desmantelamiento de estructuras clandestinas que representen riesgo para la población.