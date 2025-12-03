Un entrenador de fútbol identificado como Alcides C. I. C. (58) fue condenado a 35 años de prisión tras ser declarado responsable de cometer delitos graves contra un adolescente de 13 años. La sentencia fue emitida por el Juzgado Penal Colegiado de Huancavelica, que dispuso su internamiento en el penal de Carquín, en Huacho.

MIRA ESTO: Comerciantes de Huancayo alertan fuerte impacto de importaciones chinas y comercio informal en campaña navideña

La decisión judicial se basó en el conjunto de pruebas presentado por la Fiscalía Provincial Mixta de Paucará, a cargo de la fiscal Inés Sinchitullo Barboza. Entre los elementos reunidos figuran declaraciones, pericias especializadas y documentación que respaldaron la acusación.

El caso se remonta a los años 2016 y 2017, cuando el sentenciado dirigía academias deportivas en los distritos de Paucará y Angaraes, donde trabajaba con menores en actividades de entrenamiento. La Fiscalía acreditó que el acusado utilizó su posición para generar confianza y acercarse al adolescente agraviado.

Ante la solidez del material probatorio, el imputado optó por la conclusión anticipada, reconociendo los hechos antes de llegar a un juicio ordinario.