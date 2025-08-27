Los esposos Celina Espinoza Ochoa y Remigio Ayuque Huamán, reportados como desaparecidos desde el lunes 25 de agosto, fueron hallados sin vida dentro de su camioneta en un barranco del kilómetro 45 de la carretera Chincha – Huancavelica, en jurisdicción del distrito de Huachos, provincia de Castrovirreyna.

La pareja había partido de Lima, tras visitar a sus hijos, rumbo a Huancavelica. La última comunicación con sus familiares fue cerca de la 1:00 p.m. de ese lunes. Desde entonces, nada se supo hasta que efectivos de las comisarías de Huachos y Villa de Arma ubicaron el vehículo blanco 4x4, de placa CCW-825, siniestrado en el fondo de un abismo.

Según las primeras diligencias, el conductor habría perdido el control de la unidad, que cayó dando varias vueltas de campana. Ambos ocupantes murieron en el lugar. Celina se desempeñaba como docente en el distrito de Huando, mientras que Remigio, también maestro, se encontraba ya jubilado.