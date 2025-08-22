Ocho personas resultaron heridas tras un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este jueves en el sector Pampa Constancia, distrito de Ccochaccasa, provincia de Angaraes (Huancavelica). El vehículo en el que se trasladaban sufrió un despiste seguido de volcadura.

Los heridos fueron trasladados de inmediato al Hospital Departamental de Huancavelica y al Hospital EsSalud, donde reciben atención médica. Se trata de Novi Nieves Padilla (48), Alberto Carnon Bustamante (48), Yeison Bladimir Mayhua Contreras (30), Fochachi Lalo Sánchez (31), Héctor Valentín Cuba, José Ronaldo Ureta Huamali, Víctor Hugo Piñas Huarcaya y Uribe Jonathan Salazar Mallqui.

Tras el hecho, efectivos de la Comisaría PNP Ccochaccasa intervinieron al conductor del vehículo, identificado como José R.U.H. (53), por su presunta implicancia en el delito de lesiones culposas.

La Policía Nacional del Perú reiteró su compromiso con la seguridad ciudadana y exhortó a la población a conducir con responsabilidad para prevenir accidentes que pongan en riesgo vidas humanas.