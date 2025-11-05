Un trágico accidente de tránsito se registró alrededor de las 8:00 a. m. en el centro poblado de Uchcupampa, distrito de Lircay, provincia de Angaraes (Huancavelica), donde un camión colisionó contra un mototaxi dejando como saldo una persona fallecida y cinco heridas.

La víctima mortal fue identificada como Eleuterio Belito Huincho (49). En tanto, resultaron heridas Magayani Ancalle Rua (39), Yesica Janampa Belito (43), Masedonia Sánchez Rua (67), y dos menores de edad de 10 y 9 años, quienes fueron trasladados al Hospital de Lircay con el apoyo de serenazgo y personal de salud local.

TE PUEDE INTERESAR: Huancayo: Joven vendedora queda aplastada entre combi y pared y sobrevive

El Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER Huancavelica) y la Gerencia Regional de Gestión del Riesgo de Desastres (GRGRD) mantienen el monitoreo permanente del caso y coordinan acciones con las autoridades locales para brindar apoyo a los afectados y sus familias.