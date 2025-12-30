El colapso de varios tramos de la vía Salcabamba–Pampas, en la provincia de Tayacaja (Huancavelica), viene generando una grave situación para pasajeros, transportistas y pobladores de la zona, quienes se ven obligados a cruzar a pie sectores destruidos por la fuerza de la naturaleza, poniendo en riesgo su integridad física.

El punto más crítico se registra en el sector del puente Huanchuy, donde parte de la plataforma de la carretera ha desaparecido por completo, interrumpiendo el tránsito vehicular y afectando la comunicación con distritos como Andabamba, Salcahuasi y Quishuar.

Desde hace más de cuatro días, decenas de personas realizan largos recorridos a pie para poder llegar a sus destinos, cargando equipaje y atravesando zonas inestables, ante la ausencia de rutas alternas y soluciones inmediatas.

Frente a esta situación, los pobladores y transportistas exigen la urgente intervención de las autoridades para la rehabilitación de la vía, ya que el aislamiento viene afectando el transporte, el comercio y el acceso a servicios básicos en toda la zona.