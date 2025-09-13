Una joven madre de 29 años, identificada como Luz Lázaro Areche, asegurada de EsSalud, perdió la vida la mientras era trasladada desde el Hospital de Acobamba hacia el Hospital Regional de Huancavelica. El hecho ocurrió a la altura del sector de Llamacancha, donde la paciente no resistió y falleció en el trayecto.

Lázaro Areche,servidora pública, deja en la orfandad a dos hijos, uno de ellos recién nacido y otro de 10 años. Sus familiares, acompañados por vecinos y compañeros de trabajo, realizaron una vigilia exigiendo el esclarecimiento del caso, al que califican como una presunta negligencia médica.

Por su parte, la Dirección Regional de Salud de Huancavelica informó mediante un comunicado que se ha conformado un equipo técnico multidisciplinario para investigar lo sucedido, comprometiéndose a brindar todas las facilidades para que el proceso se realice con transparencia. Los allegados a la víctima esperan que la investigación determine si existieron fallas en la atención brindada y que se garantice justicia para la joven madre.