Un cargamento de explosivos fue hallado en un depósito de una concesión minera en el distrito de Huachón, Pasco. En el lugar, agentes de la Policía Nacional y personal de la Sucamec incautaron 253 cartuchos de dinamita, 500 metros de mecha de seguridad y 232 cartuchos de emulsión encartuchada, almacenados sin autorización.

La intervención permitió detener a un hombre de 40 años, investigado por presuntos delitos contra la seguridad pública. Los materiales quedaron bajo custodia policial para evitar su uso indebido o con fines ilícitos.

Sucamec indicó que continuará con las investigaciones para determinar la procedencia del material, mientras que las autoridades remarcaron que la falta de autorización constituye un grave riesgo para la población y la seguridad de la zona.