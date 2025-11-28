Un vehículo de placa X10-556, marca Toyota, se despistó y volcó aparatosamente en el sector Escalera, distrito de Huando, dejando cinco personas heridas. El accidente ocurrió en el kilómetro 22 de la carretera Huancavelica–Huancayo.
MIRA ESTO: Huancayo: Extorsionadores dejan dinamita en puerta de restaurante y exigen S/ 5 mil a familia
El conductor, Luis Santos C. A. (25), sufrió un traumatismo encéfalo craneano y fue evacuado de emergencia a Huancayo debido a la gravedad de sus lesiones. Su estado es delicado.
Las pasajeras María Esperanza J. T. (23), Mariluz C. Z. (24), Nelly N. D. (51) y Milagros M. E. (22) fueron auxiliadas por vecinos y trasladadas al Centro de Salud de Huando, donde fueron diagnosticadas con traumatismo múltiple.
TE PUEDE INTERESAR: Bus interprovincial vuelca a orillas del río Mantaro y deja 24 heridos en la Carretera Central
Vecinos del sector señalaron que este tramo de la carretera se ha convertido en una zona peligrosa debido a las constantes lluvias, que deterioran la vía y reducen la visibilidad.