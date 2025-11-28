Un vehículo de placa X10-556, marca Toyota, se despistó y volcó aparatosamente en el sector Escalera, distrito de Huando, dejando cinco personas heridas. El accidente ocurrió en el kilómetro 22 de la carretera Huancavelica–Huancayo.

El conductor, Luis Santos C. A. (25), sufrió un traumatismo encéfalo craneano y fue evacuado de emergencia a Huancayo debido a la gravedad de sus lesiones. Su estado es delicado.

Las pasajeras María Esperanza J. T. (23), Mariluz C. Z. (24), Nelly N. D. (51) y Milagros M. E. (22) fueron auxiliadas por vecinos y trasladadas al Centro de Salud de Huando, donde fueron diagnosticadas con traumatismo múltiple.

Vecinos del sector señalaron que este tramo de la carretera se ha convertido en una zona peligrosa debido a las constantes lluvias, que deterioran la vía y reducen la visibilidad.