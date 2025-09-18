Efectivos de la Utsevi de la Policía Nacional Huancayo intervinieron a Bryan Cristian Zubia Condor (31) y Michael Hilary Yaringaño Gonzales (36), presuntos integrantes de la banda delictiva “Los Temibles de Ferrocarril”, quienes momentos antes habrían despojado de S/ 1,800 a una ciudadana en la avenida Ferrocarril con el jirón Tarapacá.

La víctima, identificada como Betty Beatriz Contreras Ramos, pidió auxilio a gritos tras el robo, lo que permitió que el personal policial que patrullaba la zona actuara de inmediato y redujera a los sospechosos. Ambos fueron detenidos en flagrancia y trasladados a la Comisaría PNP de Huancayo.

Los sujetos quedaron a disposición de la SEINCRI Huancayo, donde se desarrollan las diligencias correspondientes por el presunto delito de robo agravado en agravio del patrimonio de la ciudadana.