El centro de salud de Chilca realizó el traslado de su servicio de Emergencia desde el cuartel 9 de Diciembre hacia el nuevo módulo ubicado en el jirón Ciro Alegría, en medio de reclamos de trabajadores por las condiciones encontradas en las instalaciones.

Durante la jornada fueron trasladadas camas, muebles y otros implementos necesarios para la atención de los pacientes. Sin embargo, el proceso generó discrepancias entre integrantes del personal de salud por la distribución de los ambientes.

Trabajadores cuestionan distribución de ambientes

Según los reclamos recogidos durante el traslado, la distribución encontrada en el nuevo local no respetaría el croquis establecido por la Red de Salud Valle del Mantaro.

Parte del personal cuestionó además que existieran más ambientes destinados al área de Obstetricia, situación que generó desacuerdos durante la instalación de los diferentes servicios.

En los pasillos permanecían numerosos muebles trasladados al establecimiento, mientras que algunos de los nuevos espacios presentaban acumulación de polvo.

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Emergencias fueron derivadas a centro de salud La Libertad

Mientras se efectuaba la mudanza, la atención del servicio de Emergencia fue suspendida temporalmente. Los casos que requerían atención inmediata fueron derivados al centro de salud La Libertad.

Isabel Romero Travesaño, jefa del centro de salud de Chilca, informó que el proceso de marcha blanca y traslado se desarrolla desde hace aproximadamente una semana.

La funcionaria señaló que las atenciones de Emergencia General y Emergencia Obstétrica debían iniciarse en el establecimiento ubicado en la calle Ciro Alegría una vez concluida esta etapa del traslado.

Personal reportó falta de agua en nuevo local

Otro de los cuestionamientos formulados por los trabajadores estuvo relacionado con la falta de agua en las instalaciones.

Según lo informado desde la dirección del establecimiento, el inconveniente se originó por la rotura de una tubería, una situación que, señalaron, escapaba de la responsabilidad directa del centro de salud.

Los problemas también alcanzaron a los servicios higiénicos. En los baños se colocaron avisos indicando que estos no podían ser utilizados, por lo que el personal tampoco podía hacer uso de ellos durante las labores de traslado.

Pese a estas dificultades, la jefatura del centro de salud indicó que la atención debía retomarse con normalidad en el nuevo módulo.