La madrugada de este viernes, la Carretera Central volvió a ser escenario de un grave accidente de tránsito. A la altura del kilómetro 167.100, en jurisdicción de La Oroya, tres vehículos de transporte pesado protagonizaron un choque múltiple que dejó varios pasajeros heridos.

El siniestro se inició cuando un ómnibus interprovincial de la empresa Imperial, de placa A4S-962, que cubría la ruta Tarma–Lima al mando de Mario Chávez Falconi (59), impactó frontalmente contra un camión tráiler de placa BHI-826, conducido por Joseas Laura De La Cruz (32). Minutos después, un segundo tráiler, de placa B8G-733 y manejado por Jesús Ricce Huaricapcha (32), se sumó a la colisión.

El violento choque dejó al conductor del bus atrapado en la cabina, mientras que varios de sus pasajeros sufrieron contusiones. Transportistas que circulaban por la zona ayudaron en las primeras labores de rescate antes de la llegada de las autoridades.