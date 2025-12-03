Un maestro de obras identificado como Henry Alan Rivera (39) fue sentenciado a 10 años de prisión efectiva por el Segundo Juzgado Penal Colegiado Transitorio Subespecializado en Violencia de Huancayo, luego de ser hallado responsable de cometer actos contra el pudor en perjuicio de su hijastra, hechos ocurridos en 2018.

La condena fue obtenida por la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Chupaca. La fiscal adjunta Melbi Pacheco Anaya presentó pruebas suficientes que permitieron acreditar la responsabilidad del acusado.

El caso salió nuevamente a la luz en abril de 2024, cuando la adolescente pidió apoyo psicológico en su colegio debido a problemas en su hogar. El plantel coordinó con profesionales del CEM, quienes orientaron a la madre para presentar la denuncia ante la Comisaría de Chupaca, activando así el proceso formal de investigación.

Las diligencias realizadas por la fiscalía especializada permitieron reconstruir los hechos ocurridos años atrás y sustentar la acusación que finalmente llevó a la sentencia.