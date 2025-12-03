Una trágica noticia enluta a la provincia de Jauja. La joven deportista Mayumi Mejía Enrique (17), reportada como desaparecida desde la tarde del domingo en el distrito de Orcotuna, fue encontrada sin vida, según confirmó su padre en horas de la mañana.

Mayumi, destacada deportista y estudiante de la promoción del colegio Enrique Gómez Espinoza de Yauyos, había asistido a un campeonato de fútbol femenino en el estadio del Instituto de Orcotuna. De acuerdo con el testimonio de sus compañeras, estuvieron juntas hasta aproximadamente las 2 de la tarde, cuando terminó su partido. Todas se retiraron a sus domicilios, salvo Mayumi, quien se quedó para jugar un encuentro más con otro equipo, por invitación de una mujer que aún está siendo identificada.

Tras no regresar a casa, su familia denunció la desaparición en la Comisaría de Jauja, que inició la investigación junto a agentes de la Comisaría de Orcotuna. Los familiares y compañeras de la menor emprendieron su búsqueda, sin resultados positivos hasta el hallazgo de su cuerpo.

Las autoridades ya han iniciado las diligencias para determinar las circunstancias de su muerte y establecer responsabilidades. La comunidad educativa y deportiva de Yauyos expresó su profunda consternación por la pérdida de la joven futbolista.