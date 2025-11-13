Durante un operativo inopinado realizado la madrugada de este jueves, la Municipalidad Provincial de Jauja clausuró temporalmente dos panaderías que presentaban condiciones insalubres en la elaboración de pan, así como deficiencias en almacenamiento y falta de limpieza en sus áreas de trabajo.

Las inspecciones, efectuadas desde las 4:00 a. m., revelaron también el uso de tableros y manteles en mal estado, presencia de residuos en zonas de producción y la ausencia del Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE) en algunos establecimientos, documento indispensable para garantizar la seguridad de consumidores y trabajadores.

En total se intervinieron tres locales, de los cuales dos no superaron las evaluaciones. El operativo fue ejecutado en coordinación con la Red de Salud Jauja, Salud Ambiental, la Subprefectura, la Policía Nacional, la Policía Municipal, el área de Inocuidad Alimentaria y la Subgerencia de Comercialización y PYMES.