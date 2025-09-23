Un operativo nocturno permitió descubrir la existencia de un nigth club que operaba sin licencia en el Jr. Amazonas, a pocos metros de la intersección con el Jr. Puno, en pleno centro de Huancayo.
En el segundo piso del local se hallaron cuatro mujeres que ofrecían servicios de compañía y tres parroquianos consumiendo alcohol en ambientes ambientados con luces de colores y muebles para la atención. En el lugar también se incautaron botellas de whisky, vodka y gaseosas que eran expendidas sin autorización.
Tras la intervención, personal municipal procedió al decomiso del mobiliario y al cierre definitivo del local. Como parte de la medida, la Oficina de Ejecución Coactiva selló el acceso con un muro de ladrillos, en cumplimiento de la clausura.