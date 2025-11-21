Un abogado de 38 años fue sentenciado a 35 años de prisión efectiva tras ser hallado responsable del delito contra la indemnidad sexual en agravio de un niño de 7 años, en un caso ocurrido en San Agustín de Cajas en octubre de 2023. La condena fue dictada por el Primer Juzgado Penal Colegiado Transitorio Supraprovincial de Huancayo, luego de que el Ministerio Público presentara pruebas que sustentaron la responsabilidad del imputado.

La Fiscalía acreditó que el investigado, familiar cercano del menor, intentó aprovechar un momento en que otros adultos se habían retirado momentáneamente del inmueble. La conducta fue revelada por el propio niño horas después, lo que permitió a la madre denunciar el hecho ante la comisaría del distrito.

Pese a la condena, el sentenciado continúa en libertad mientras se formaliza la notificación y la resolución quede consentida. Además, el colegiado fijó S/ 10 000 por concepto de reparación civil a favor de la víctima.