Los congresistas Ilich López, vicepresidente del Parlamento, y Elvis Vergara, presidente de la Comisión de Fiscalización, llegaron a Huancayo para verificar el estado de las principales obras públicas de Junín. Durante su visita, López calificó como una “burla” las declaraciones del gobernador Zósimo Cárdenas, quien en una reciente sesión del Congreso aseguró que no existía ninguna obra paralizada en la región.

El parlamentario mencionó proyectos emblemáticos como el Hospital Higa Arakaki de Satipo, la carretera Chupaca–Mito y el Hospital El Carmen II, los cuales, según precisó, se encuentran con avances detenidos o inconclusos. Además, criticó que el Gobierno Regional no haya respondido los documentos remitidos por la comisión, lo que consideró una falta de respeto al Congreso.

Por su parte, Elvis Vergara recalcó que el gobernador debe asistir personalmente a las sesiones de la Comisión de Fiscalización y no enviar representantes. Advirtió que, si el Gobierno Regional continúa sin atender los requerimientos, solicitarán facultades de comisión investigadora y, de ser necesario, citarán de grado o fuerza a Cárdenas y sus funcionarios. “Cada obra paralizada tiene responsables, y si hay negligencia, deberá asumirse, ya sea en el ámbito administrativo o penal”, mencionó.