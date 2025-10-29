La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, oficializará este jueves 30 de octubre su candidatura presidencial para las elecciones 2026 durante un acto partidario en Huanchaco, Trujillo.

El anuncio fue confirmado por el congresista Ernesto Bustamante en una entrevista en Canal N, quien precisó que el evento marcará el inicio formal de la campaña fujimorista rumbo a los comicios del próximo año.

Presentación de fórmula y candidatos

El acto incluirá también la presentación de los candidatos al Congreso y al Senado, así como de la fórmula presidencial que acompañará a Fujimori.

Bustamante adelantó que la plancha incluirá al menos una mujer y estará integrada por “rostros conocidos, jóvenes y capacitados”, varios de los cuales ya habrían ocupado cargos públicos o congresales.

“Una fiesta partidaria” en el norte

El evento se realizará la tarde del jueves en Huanchaco, distrito costero de la provincia de Trujillo, región La Libertad, y reunirá a más de cinco mil militantes y dirigentes de Fuerza Popular.

Según Bustamante, se trata de una “fiesta partidaria” en una de las regiones históricamente más vinculadas al fujimorismo.

Candidaturas al Senado y la bicameralidad

El legislador también confirmó que postulará al Senado y destacó que el retorno de la bicameralidad ha abierto nuevas oportunidades para cuadros regionales y excongresistas.

“La mayoría de nuestros candidatos ya han sido seleccionados y serán presentados oficialmente en el evento del jueves”, señaló.

Sin relación con el fallo del Tribunal Constitucional

Bustamante descartó que el anuncio tenga relación con el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que archivó el denominado caso cócteles.

“Keiko ya había tomado la decisión antes del fallo. No hay relación alguna. Ella ha demostrado serenidad incluso cuando fue injustamente encarcelada”, dijo el congresista.

Fujimori sube en encuestas y se mantiene segunda

Según la más reciente encuesta de Ipsos para América Televisión, Keiko Fujimori figura en segundo lugar con 7% de intención de voto, empatada con Mario Vizcarra.

El primer lugar lo ocupa el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, con 9%, mientras más del 30% de los encuestados aún no define su voto o anularía su elección.

TE PUEDE INTERESAR