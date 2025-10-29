El partido Juntos por el Perú anunció la suspensión de los derechos parlamentarios de la congresista Lucinda Vásquez, integrante de la bancada Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial, mientras duren las investigaciones en su contra por un hecho difundido en un reportaje televisivo.

La organización política expresó su rechazo a la conducta de la legisladora, pese a que no está afiliada formalmente al partido.

En un comunicado difundido en redes sociales, la agrupación señaló que “exigimos investigación con la sanción que corresponda. Juntos por el Perú siempre estará del lado de los trabajadores”.

El pronunciamiento se dio luego de que el programa Cuarto Poder difundiera una imagen en la que se observa a Vásquez sentada en un sofá mientras su asesor, Edward Rengifo, le corta las uñas de los pies.

Según el reportaje, la fotografía fue tomada el 6 de noviembre de 2024 en el edificio Santos Atahualpa, donde funcionan oficinas del Congreso.

Para Juntos por el Perú, las acciones de la parlamentaria son “totalmente reprochables, condenables y deben ser investigadas con la seriedad y transparencia que el caso requiere”.

En esa línea, la agrupación pidió que la Comisión de Ética adopte medidas firmes y disponga las sanciones correspondientes.

El presidente de dicho grupo de trabajo, Elvis Vergara (Acción Popular), informó que el próximo lunes 3 de noviembre propondrá abrir una investigación de oficio contra Vásquez. Según explicó, la decisión sobre la procedencia de este proceso será evaluada por los demás integrantes de la comisión.

Vergara agregó que ese mismo día la congresista está citada para ofrecer sus descargos en una investigación distinta, relacionada con una denuncia por presunto recorte de sueldo a su personal.