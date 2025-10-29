El presidente de la República, José Jerí, encabezó este martes una reunión con representantes de diversos gremios empresariales en Palacio de Gobierno, con el objetivo de promover la reducción de barreras burocráticas que dificultan la inversión privada y el desarrollo de actividades económicas formales.

Durante el encuentro, el mandatario destacó que esta será la primera de varias reuniones que sostendrá con su equipo técnico y representantes del sector empresarial.

Según explicó, el propósito es avanzar de manera coordinada en la eliminación de trabas que afectan el clima de negocios y restan competitividad al país.

El tema central de la cita fue la mejora de la normativa municipal, con miras a optimizar los procesos de fiscalización en los centros comerciales. Este aspecto, señaló el Ejecutivo, busca facilitar la formalización y el crecimiento de las empresas, así como fortalecer la relación entre el Estado y el sector privado.

En la reunión participaron representantes de la Sociedad de Comercio Exterior (ComexPerú), la Confederación Nacional de Comerciantes (Conaco), la Cámara Ferretera del Perú y la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

También asistieron voceros de la Asociación de Centros Comerciales y de Entretenimiento del Perú (ACCEP), la Cámara de Comercio de Lima (CCL) y el gremio Mypes Unidas del Perú.

Asimismo, estuvieron presentes delegados de la Asociación de Bodegueros del Perú, la Asociación Peruana de Empresarios de la Belleza (APEB), la Asociación Peruana de Empresarios de Gamarra, la Unión de Gremios y Asociaciones de Restaurantes del Perú, la Asociación de Panaderías y Pastelerías (Aspan) y la Cámara de Empresarios de Mesa Redonda, entre otros.