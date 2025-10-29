La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, presidida por el magistrado César San Martín Castro, declaró infundado el recurso de casación presentado por el expresidente Martín Vizcarra Cornejo.

Con esta decisión, el juicio oral por presunto delito de cohecho pasivo propio que enfrenta el exmandatario seguirá su curso ante el Poder Judicial.

El pedido de Vizcarra

Vizcarra había solicitado que se anule el proceso penal iniciado en su contra, alegando irregularidades en la acusación fiscal vinculada a supuestos sobornos recibidos cuando fue gobernador regional de Moquegua (2011–2014).

Sin embargo, la Sala Suprema consideró que no existían fundamentos jurídicos suficientes para admitir el recurso, confirmando así las resoluciones emitidas en instancias previas.

Caso de presunto cohecho

El exjefe de Estado es procesado por presuntamente haber recibido pagos indebidos de las empresas Obrainsa e ICCGSA a cambio de la adjudicación de obras públicas durante su gestión regional.

La Fiscalía sostiene que los hechos configurarían el delito de cohecho pasivo propio en agravio del Estado, por lo que solicita una condena de 12 años de prisión.

Con el fallo de la Corte Suprema, el caso retorna al Juzgado Penal Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, donde el juicio oral ya se encuentra en marcha.

Datos clave

⚖️ Tribunal: Sala Penal Permanente de la Corte Suprema

Sala Penal Permanente de la Corte Suprema 👨‍⚖️ Presidente: César San Martín Castro

César San Martín Castro 👤 Acusado: Martín Vizcarra Cornejo (expresidente del Perú)

Martín Vizcarra Cornejo (expresidente del Perú) 🏛️ Delito imputado: Cohecho pasivo propio

Cohecho pasivo propio 📍 Hechos investigados: Pagos de Obrainsa e ICCGSA en obras de Moquegua

Pagos de Obrainsa e ICCGSA en obras de Moquegua 📅 Decisión: Casación declarada infundada

Casación declarada infundada 🚨 Situación actual: Juicio oral continúa

Juicio oral continúa 🔢 Pena solicitada por Fiscalía: 12 años de prisión

Preguntas frecuentes

¿Qué decidió la Corte Suprema sobre Martín Vizcarra?

Rechazó su recurso de casación, por lo que seguirá el juicio por presunto cohecho.

¿Quién preside la Sala Penal Permanente?

El juez supremo César San Martín Castro.

¿De qué se acusa a Vizcarra?

De recibir sobornos de empresas constructoras cuando fue gobernador de Moquegua.

¿Qué pidió Vizcarra a la Corte Suprema?

Que se anule su proceso penal, alegando irregularidades.

¿Qué sigue ahora en el proceso?

El juicio oral continuará en el juzgado anticorrupción correspondiente.

