Cinco delincuentes perpetraron un millonario robo en el hotel-cochera “Jhon Lennon”, ubicado en la intersección del jirón Los Guindales y Los Héroes N.° 12425, en el distrito de Huamancaca Chico. Los sujetos aprovecharon que los propietarios y huéspedes dormían para ingresar al establecimiento y desmantelar varias unidades.

Las cámaras de seguridad registraron la presencia de los maleantes. Dos de ellos permanecieron en la puerta principal cumpliendo funciones de vigilancia, mientras otros tres ingresaron a la cochera, donde estaban estacionados diez vehículos.

Cámaras captaron el robo durante la madrugada

De acuerdo con las imágenes de videovigilancia, cerca de las 3:30 de la madrugada de ayer, los delincuentes escaparon con tres costales llenos de memorias electrónicas, tableros, autoradios y otros accesorios sustraídos de los vehículos de placas W61-772, ALT-290, CLI-712, BYV-868 y B1C-810, además de componentes de un cargador frontal y una aplanadora.

Los agraviados descubrieron el robo horas después, cuando fueron alertados por los propietarios del establecimiento.

Conductor perdió S/21 mil que dejó en su camión

Arturo C., conductor del camión de placa W61-772, relató que llegó al hospedaje alrededor de las 11:00 de la noche del viernes y fue despertado cerca de las 4:00 de la madrugada.

“Nos han robado, fíjese su carro”, le dijeron. Al revisar su unidad encontró las puertas forzadas y comprobó que habían desaparecido el tablero, la memoria electrónica, el autoradio, dos teléfonos celulares y S/21 mil en efectivo que había dejado en el vehículo producto de la compra y venta de vacunos.

El transportista manifestó que solía hospedarse con frecuencia en el mismo establecimiento.

Memoria de tractocamión está valorizada en más de S/100 mil

Otro de los afectados es el propietario del tractocamión de placa CLI-712, al que le sustrajeron una memoria electrónica valorizada en más de S/100 mil.

Las primeras investigaciones indican que también se registraron robos de autopartes en otras unidades estacionadas en el recinto.

Según las estimaciones preliminares, las pérdidas ocasionadas a los propietarios de seis vehículos y dos maquinarias pesadas superarían los S/600 mil.

La Policía Nacional inició las investigaciones para identificar y capturar a los responsables, apoyándose en las imágenes registradas por las cámaras de seguridad.