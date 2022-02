Alrededor del 60% de pacientes que ha tenido COVID-19 presenta como secuela alteraciones en su función pulmonar, advirtió el médico del servicio de Neumología del hospital Daniel Alcides Carrión, Cesar Chávez Gonzáles. “Los pacientes presentan problemas asociados a lo que llamamos el síndrome post-covid”, señaló.

Explicó que existe variabilidad con relación a los síntomas, los que pueden ser: sensación de falta de aire, pérdida de olfato y gusto, cuadro de deposiciones sueltas, tos, entre otros que te pueden durar hasta tres meses.

Asimismo, César Chávez comentó que estos problemas se presentan de manera más constante en pacientes que han tenido una neumonía atípica desde moderada hasta grave y no han recibido un correcto tratamiento. “Hay pacientes que no han recibido tratamiento en una Unidad de Cuidados Intensivos, por lo que su recuperación no ha sido la más adecuada, presentando problemas como fibrosis pulmonar”, señaló.

Chávez Gonzáles indicó que otro grupo propenso a quedar con secuelas post covid, son los pacientes que tuvieron daños al pulmón mayor al 50%, pacientes que no fueron atendidos por especialistas y requerían hospitalización, personas con daños pulmonares previos al virus y ciudadanos con sobrepeso y obesidad.

El galeno indicó que los pacientes deben seguir teniendo los cuidados necesarios después de superar la enfermedad, debido a que se han reportado casos de re contagio en menos de un mes superado el COVID-19. “Tenemos casos de personas que se contagiaron en enero presentado todos los síntomas propios del ómicron y para las primeras semanas de febrero, presentaron nuevamente los síntomas a raíz de una reinfección”, explicó.

El hospital Carrión cuenta con servicios de rehabilitación post-covid, con todo un equipo de profesionales que busca que los pacientes puedan recuperar su capacidad pulmonar al máximo. “Tenemos todo un equipo que viene haciendo seguimiento a los pacientes incluso un año y medio después de que fueron dados de alta”, puntualizó.

