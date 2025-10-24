Un operativo conjunto de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) y la Policía Nacional del Perú (PNP) permitió descubrir un night club clandestino que operaba de día en la avenida Huancavelica N.° 1110. En el lugar, las autoridades hallaron a tres damas de compañía, dos “jaladores” y cuatro clientes, algunos presuntamente dopados con clonazepam.

El local funcionaba sin licencia de funcionamiento ni certificado de seguridad, y presentaba serias deficiencias estructurales. Durante la intervención se encontraron bebidas alcohólicas, prendas íntimas, tarjetas de crédito y utensilios usados para preparar alimentos en condiciones insalubres.

TE PUEDE INTERESAR: Padrón electoral cierra con más de un millón de votantes en la región Junín

Por disposición de la Gerencia de Promoción Económica, se ordenó la clausura definitiva y el tapiado del inmueble para evitar que siga operando al margen de la ley.