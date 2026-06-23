Rogelio Galarza Crisóstomo, de 35 años, fue encontrado sin vida la mañana del lunes en una calle del distrito de Chilca, en Huancayo, luego de haber salido de su vivienda la noche anterior para asistir a una celebración por el Día del Padre.

La víctima se desempeñaba como comerciante de pescado en el mercado del distrito de El Tambo. Según las primeras informaciones, habría sido trasladado hasta el lugar donde fue hallado por un vehículo que luego se dio a la fuga.

Vecinos hallaron el cuerpo en una zona del barrio de Llamus

El hallazgo ocurrió en la intersección de la avenida 9 de Diciembre y el pasaje Torres, en el barrio de Llamus, en Chilca.

Vecinos del sector relataron que alrededor de las 7:00 de la mañana observaron al hombre tendido sobre el césped y pensaron que se encontraba dormido. Sin embargo, al regresar cerca de las 10:00 de la mañana notaron que no reaccionaba y alertaron a las autoridades.

“Cerca de las 7:00 de la mañana, cuando llevaba al colegio a mis hijos, el señor estaba tirado sobre el pasto y parecía que estaba roncando. Pensamos que estaba durmiendo, pero cuando regresamos a las 10:00 de la mañana ya no respiraba”, señalaron algunos moradores.

Había asistido a un concierto por el Día del Padre

Familiares de Rogelio Galarza indicaron que salió de su vivienda, ubicada en El Tambo, alrededor de las 7:00 de la noche del domingo para asistir a un Festival de la Música Andina realizado en el local El Tayta con motivo del Día del Padre.

Con el objetivo de evitar robos, el comerciante no llevó documentos ni objetos de valor y solo portaba su teléfono celular.

Según sus allegados, a las 7:58 de la noche realizó una transmisión en vivo desde el evento y, desde entonces, se perdió todo contacto con él.

Vecinos del pasaje Torres señalaron que alrededor de las 3:00 de la madrugada escucharon ladridos intensos de perros en la zona, pero no salieron por temor a ser víctimas de la delincuencia.

Autoridades iniciaron las investigaciones

Tras el hallazgo, familiares de la víctima llegaron hasta el lugar y descartaron que hubiera llegado caminando o por equivocación, debido a que su domicilio se encuentra en El Tambo.

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Al lugar acudieron agentes del Serenazgo de Chilca y efectivos policiales de la comisaría del sector, quienes acordonaron la escena hasta la llegada de representantes del Ministerio Público para el levantamiento del cuerpo e inicio de las diligencias correspondientes.

Los vecinos solicitaron mayor seguridad en la zona y denunciaron que con frecuencia personas son abandonadas en ese sector durante la madrugada.