Una adolescente de 13 años permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital El Carmen, luego de sufrir una aparatosa caída desde el puente ferroviario que cruza el río Chanchas, en el distrito de Huancán. La menor fue trasladada en estado grave desde el hospital Daniel Alcides Carrión, donde recibió la primera atención.

El director del nosocomio, Dr. Christian Matamoros, informó que la paciente ingresó con diagnóstico de policontusa y lesión cervical, por lo que el equipo médico aplicó protocolos de neuroprotección y mantiene un monitoreo constante para descartar daños mayores. Aunque no se detectó inicialmente compromiso cerebral, su estado sigue siendo reservado.

Este hecho revive la preocupación por la seguridad en el puente ferroviario de Chanchas, considerado un punto crítico de riesgo. Hace algunas semanas, una niña de tres años también cayó en circunstancias similares y aún se recupera de lesiones graves, lo que incrementa el llamado de vecinos y familiares a reforzar medidas preventivas en la zona.