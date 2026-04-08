El alcalde del centro poblado de Cocharcas, Hernando Cristóbal, pasó un mal rato al ser detenido por la Policía que encontró una motocicleta reportada como robada en el local municipal. Según información policial, la unidad de placa 57546-MYG fue sustraída en agosto del 2025 y estaba en el local de la municipalidad por lo que el edil Hernando Cristóbal fue intervenido al igual que la secretaria encargada del local municipal, Yasmin R.P.

Ambos serán investigados por el presunto delito de receptación.

De acuerdo a la información policial no es el primer caso, pues muchos ciudadanos confiados adquieren o hacen uso de unidades robadas y terminan detenidos.

Por ejemplo de enero a la fecha de este 2026, en todo Junín, la Policía recuperó mil 92 vehículos mayores y menores reportados como robados y con orden de captura. La mayoría de los intervenidos aseguran que no sabían que las unidades eran robadas.

Esta vez, los efectivos de Seguridad del Estado durante un operativo en el poblado de Cocharcas, distrito de Sapallanga, recuperaron la motocicleta que contaba con requisitoria vigente por hurto desde el 18 de agosto de 2025.

Tras la intervención, la Policía refirió que el vehículo habría sido utilizado para labores del Serenazgo; sin embargo, trabajadores de la municipalidad mencionaron que dicha unidad fue encontrada abandonada el 2025 y la guardaron en el almacén para ser entregada al propietario. Asimismo, negaron que era usada para labores del Serenazgo.