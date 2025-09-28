MIRA ESTO:https://diariocorreo.pe/edicion/huancayo-enganan-a-quince-personas-y-se-llevan-mas-de-500-mil-soles-noticia/

Los paseos por el día de la juventud se intensifican durante esta semana, al respecto el director de la Ugel Huancayo, Walter Oré manifestó que los responsables de autorizar la realización de estas actividades son los directores, pero esto debe ser previo cumplimiento de los requisitos.

“Deben visitar lugares que son accesibles y no peligrosos como lagunas o ríos o sitios alejados, además tiene que haber un contrato con el transportista que los moviliza y la autorización escrita de los padres de familia. Luego el director autoriza y comunica a la Ugel del permiso otorgado”, detalló.

En caso de no cumplir estos requisitos, los directores asumirán su responsabilidad administrativa por no haber cumplido y peor aún si ocurre algún accidente, para lo cual se exigirá que cada asiento cuente con la cobertura del Soat.

En la Ugel Huancayo, cuentan con unas 1628 instituciones educativas públicas y privadas.

LUGARES.Los sitios más preferidos para visitar por el día de la Juventud y la primavera, son el complejo de Mayopampa en Viques, la Huaycha, Pilcomayo, Ahuac, Wariwillka, entre otros lugares.

Para organizar un paseo escolar se debe definir los objetivos de la excursión y el destino que se adapte a esos objetivos, como la visita a un museo, una ruta de senderismo por un parque nacional o una actividad de aventura.

La edad de los niños será también determinante para valorar el tipo de actividad a realizar o la distancia.

En general, las excursiones y actividades escolares son recursos para trabajar contenidos y conseguir los objetivos educativos de unidades didácticas o proyectos. Se espera que los alumnos adquieran unas habilidades o conocimientos relacionados con el currículo.

No obstante, las familias suelen proponer también otras actividades complementarias, culturales, deportivas y recreativas.

Para presupuestar, será necesario saber la previsión de cuántos niños acudirán a la excursión del colegio y así también se podrá determinar la cantidad de acompañantes necesarios.

Se debe contemplar si hay alumnos con necesidades especiales de cualquier tipo.