El dolor marcó las calles de Juliaca y otras localidades de Puno durante el último adiós a los artistas que murieron en el trágico accidente de tránsito ocurrido en Moquegua, que dejó 14 víctimas mortales, en su mayoría músicos de la región altiplánica.

En la avenida Circunvalación, salida a Coata, se levantó una carpa donde se veló el cuerpo del conocido animador musical Álex León Ticona Coila, exintegrante del grupo Muñequita Milly. Bajo la lluvia, familiares, amigos y artistas de diversas agrupaciones realizaron una especie de concierto en su homenaje, acompañando con música y oraciones a sus seres queridos. El sábado, León Ticona fue sepultado en el cementerio de su natal distrito de Coata, en medio de profundo dolor de su pareja, hijos y padres.

La noche del viernes, también llegaron a San Miguel, provincia de San Román, los cuerpos de los músicos Milton Diloz Chambi (guitarrista), Jhonatan Smith Cari (bajista) y Julio César Condori Machaca (tecladista). Vecinos, colegas y amigos participaron en velorios cargados de escenas de llanto y acompañaron a los artistas en su despedida, cuyos entierros se realizaron en diferentes cementerios de Juliaca y localidades aledañas.

En paralelo, en el vecino país de Bolivia, fueron repatriados los cuerpos de la artista Muñequita Flors y su madre. Ambas recibieron homenaje en la ciudad de El Alto, donde cientos de seguidores y compatriotas se congregaron para despedirlas.

El accidente en Moquegua, ocurrido a inicios de semana, se ha convertido en una de las tragedias más dolorosas para la música andina, dejando una herida profunda en el público que seguía de cerca a estos artistas y en las familias que hoy lloran su pérdida.

TE PUEDE INTERESAR